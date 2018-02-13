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Общество

В Казани на День влюбленных пройдет психологическая акция «О любви, и не только»

13 февраля 2018, 08:42

Акция проводится для учеников старших классов, а также жителей и гостей столицы Татарстана.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» совместно с Национальным музеем РТ проводят акцию «О любви, и не только», сообщает пресс-служба центра.

Вечер состоится 14 февраля в Нацмузее РТ.

Акция проводится для учеников старших классов, а также жителей и гостей столицы Татарстана. Специалисты рассмотрят такие понятия, как «этика», «семья», «семейные отношения». Также собравшиеся поговорят об отношениях между близкими людьми, о любви, о том, через какие стадии проходит любовь в отношениях, как это чувство видоизменяется, и что можно сделать для того, чтобы сохранить его в браке.

В рамках вечера также состоится выступление финалистки конкурса красоты, материнства и семьи «Нечкэбил».

 


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