Более 15 млн рублей выделено на капремонт сельского клуба в Альметьевском районе

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). В апреле начнется капремонт сельского клуба в поселке Молодежный Альметьевского района. Из бюджета РТ на эти цели выделено более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Здание построено в 90-е годы и сильно обветшало.

Сельский клуб отремонтируют в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

В настоящий момент в здании функционируют сельский совет, детская школа искусств, спортзал, музей родного края, картинная галерея, библиотека. В здании также расположен добровольный пожарный отряд.

Здание сельского клуба в поселке Молодежный посетили региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Анастасия Исаева и депутат Государственной думы России Ирек Зиннуров. Они проверили, как идет подготовка к ремонтным работам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Татарстанское региональное отделение партии приняло к реализации проект «Культура малой Родины». В него вошли направления «Местный Дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры – детям».