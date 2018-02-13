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О работе крупнейшего муниципального транспортного предприятия РТ расскажут в ИА «Татар-информ»

13 февраля 2018, 09:25

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 13 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная работе крупнейшего муниципального транспортного предприятия Республики Татарстан в 2018 году.

В мероприятии примет участие генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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