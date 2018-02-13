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Культура

В Нацмузее РТ представят публике Моабитские тетради Мусы Джалиля

13 февраля 2018, 06:10

Сотрудники музея проведут «День подлинника», когда легендарные «Моабитские тетради» выносят из фондов и представляют публике.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей РТ 15 февраля присоединится к празднованию 112-й годовщины со дня рождения Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба музея.

Сотрудники Нацмузея проведут «День подлинника», когда «Моабитские тетради» выносят из фондов и представляют публике. Эти произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской тюрьме Моабит, являются одним из ценнейших экспонатов музея.

В мероприятии примут участие выдающиеся деятели культуры и науки Татарстана. В этом году «Моабитские тетради» представит широкой общественности лауреат XII международного фестиваля тюркской поэзии и республиканской премии имени М. Джалиля, поэт Рамис Айметов.

Также в музее будет работать выставка «Погибая, не умрет герой…», состоится презентация «Жэлил исемен мэнгелештеру», посвященная памяти Джалиля. У посетителей музея будет возможность увидеть сборники стихов поэта, изданные в разные годы.

 


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