В Нацмузее РТ представят публике Моабитские тетради Мусы Джалиля

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей РТ 15 февраля присоединится к празднованию 112-й годовщины со дня рождения Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба музея.

Сотрудники Нацмузея проведут «День подлинника», когда «Моабитские тетради» выносят из фондов и представляют публике. Эти произведения, написанные поэтом перед смертью в берлинской тюрьме Моабит, являются одним из ценнейших экспонатов музея.

В мероприятии примут участие выдающиеся деятели культуры и науки Татарстана. В этом году «Моабитские тетради» представит широкой общественности лауреат XII международного фестиваля тюркской поэзии и республиканской премии имени М. Джалиля, поэт Рамис Айметов.

Также в музее будет работать выставка «Погибая, не умрет герой…», состоится презентация «Жэлил исемен мэнгелештеру», посвященная памяти Джалиля. У посетителей музея будет возможность увидеть сборники стихов поэта, изданные в разные годы.