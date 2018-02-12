УНИКС обыграл «Калев» в Таллине

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном выездном матче лиги ВТБ в Таллине УНИКС одержал победу со счетом 75:67, продолжая возглавлять турнирную таблицу турнира с 13 победами и одним поражением.

С 15 октября, когда эстонцы были биты на паркете «Баскет-холла» (78:104), в «Калеве» произошли серьезные изменения. Там больше не работает любимец казанской публики Мартин Мююрсепп, покинувший «Калев» вместе с главным тренером Аларом Варраком.

22 ноября руководство клуба отправило в отставку Варрака и Мююрсеппа. Как тактично заметил на клубном сайте президент клуба Ивар Валдмаа: «Руководство решило сегодня, что Алар Варрак не будет продолжать работать главным тренером „Калева“. Это было трудное решение, но клуб, его владельцы, болельщики и спонсоры не удовлетворены игрой команды в этом сезоне. Варрак отработал в нашем клубе 10 лет, и мы уверены, что ему нужно предоставить новый шанс для максимального использовании своего потенциала. Желаем ему всего лучшего. Варрак и Мююрсепп продолжат работать в системе клуба».

Сам Варрак был не менее дипломатичен в изложении клубного сайта: «Я искренне заявляю, что клуб принял правильное решение, я его понимаю и принимаю. К сожалению, я не смог выполнить свою работу успешно, надеюсь, у нового наставника это получится». Новым главным тренером «Калева» стал литовский специалист Дональдас Кайрис, работавший и в своей национальной сборной, и в ЦСКА, и даже в НБА в «Сан Антонио». В новый тренерский штаб вошли литовец Гидриус Зибенас и эстонец Индрек Рейнбок.

Ранее покинул клуб литовский легионер Мартинас Мажейка. 3 ноября пополнил состав «Калева» американский защитник Исайя Бриско из университета Кентукки. Продолжая кадровую тему, отметим два примечательных события. 18 октября в матче национального первенства защитник Стен Сокк набрал 2.339-е очко в рамках чемпионата Эстонии и обошел своего деда Августа Сокка, который набомбил 2.334 очка. Напомним, что сын Августа, отец Стена Тийт Сокк олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР.

А 8 ноября голландский центровой «Калева» Томас ван дер Марс набрал 1.000-е очко в эстонском первенстве. Вызывались в сборную Эстонии на квалификационные матчи чемпионата мира из рядов «Калева» форвард Кристиан Кангур, Стен Сокк и защитник Эрик Кеедус.

В чемпионате Эстонии «Калев» шел к вечному рекорду, победив подряд 18 раз, включая, например, успех с G4SNoorteliiga на выезде со счетом 112:44. Но 8 февраля на своей площадке «Калев» потерпел первое поражение от своего главного конкурента «Тарту» (73:75). В активе преследующего «Калев» «Тарту» 11 побед при 6 поражениях.

С новым наставником «Калев» забил 100 очков ЦСКА в Москве (100:108), это был первый матч эстонцев в лиге ВТБ с Кайрисом. После поражения в Казани «Калев» проиграл дома «Парме» (74:76), «Зениту» (89:95), обыграл дома «Астану» (83:73), ВЭФ (92:84), в Красноярске «Енисей» (91:88), проиграл в Нижнем Новгороде (85:103), Минске «Цмокам» (84:87), Краснодаре «Локомотиву» (62:95). Самая примечательная победа, конечно, была одержана дома над «Химками» (92:84). Она стоила игрокам и сотрудникам подмосковной команды месячной зарплаты, так сурово боссы клуба оштрафовали не только команду, но и весь технический персонал.

В активе «Калева» четыре победы при 9 поражениях, 8-е место в лиге ВТБ. С УНИКСом эстонцы в рамках данного турнира встречались 13 раз, 12 поражений и одна победа в Таллине 24 ноября 2013 года (60:57), в тот вечер команда Андреа Тринкьери не реализовала ни одного из 18 дальних бросков.

Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа перед матчем не скрывал своей тревоги, сказав клубному сайту следующее: «"Калев" стал совсем другим по сравнению с первым кругом. Поменялся главный тренер, пришел амбициозный Исайа Бриско. Они теперь играют значительно быстрее при контратаках, более уверенно. Это будет тяжелая игра, и мы должны выйти на паркет максимально сконцентрированными на игре и с желанием выиграть».

Сегодняшние матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» — ВЭФ и «Калев» — УНИКС начались с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Московской области.

УНИКС выставил в Таллине привычный в последнее время стартовый состав: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников. Благодаря жесткому прессингу гости сильно затруднили быстрое нападение «Калева», сами же методично стали набирать очки. 5:10 от рук Ласме через четыре минуты после начала встречи, он же сделал счет 7:14. Выходят на замену Джамар Смит, Владислав Трушкин, но эстонцы смогли приблизиться к гостям, 12:14 после второго дальнего попадания хозяев. Именно в этом компоненте УНИКС сильно уступал «Калеву», всего один трехочковый в исполнении Смита против пяти дальних попаданий у хозяев в первой половине. Гораздо лучше казанцы попадали из-под кольца и со средней дистанции. Точку в первой четверти поставил после своего же перехвата Антон Понкрашов, 16:23, вместе с ним последние две минуты стартовой четверти провел на площадке и Морис Ндур.

И во второй четверти благодаря дальнобойной артиллерии «Калев» успешно сокращал дефицит в очках. Вышел у гостей на замену Андрей Кощеев. Вскоре от «плюс 8» гостей — 18:26 после «трехи» Смита, почти ничего не осталось, 28:29 после очередного дальнего попадания хозяев, 32:33 в таком же ключе. Только благодаря точным штрафным в исполнении Ласме на большой перерыв УНИКС ушел при счете 32:35. Так что «Калев» четверть выиграл по делу, 16-12.

В большом перерыве тренерский штаб УНИКС сделал нужные выводы — за первые три с половиной минуты третьей четверти эстонцы не набрали ни одного очка, 33:42. Как выяснилось, это был ключевой момент матча. К тому же казанцы стали попадать из-за дуги, в чем в итоге превзошли хозяев (9 против 8), четыре попадания за период. В какой-то момент после попадания Локетта гости ушли вперед на 9 очков, максимум на тот момент, 39:48. Четверть закончилась со счетом 52:57.

Примерно по такому же сценарию прошла и заключительная десятиминутка. УНИКС уверенно вел игру, две минуты не позволяя хозяевам набрать ни одного очка, 52:65, максимальный отрыв гостей за вечер. Все остальное было уже делом техники, позиционное нападение в режиме эконом. Уверенная победа казанцев, 67:75.

В активе УНИКСа стало 13 побед при одном поражении, первое место в чемпионате Единой лиги ВТБ. В следующем туре 3 марта казанцы примут дома краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Калев» (Таллин, Эстония) — УНИКС (Казань, Россия) — 67:75 (16:23, 16:12, 20:22, 15:18). Самые результативные: «Калев» — Бриско (25); УНИКС — Смит (15), Понкрашов (11), Ласме (10+11 подборов), Колесников (10).