Казанский профессор совместно с медиками РКБ прооперировал сложного пациента в Чистополе

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Чистопольской центральной районной больнице казанские врачи сделали повторное эндопротезирование тазобедренного сустава пациенту, пишут «Чистопольские известия».
Эндопротезирование сустава – это операция по замене компонентов сустава имплантантами, которые имеют анатомическую форму здорового сустава и позволяют выполнять весь объем движений.
Сложную операцию в травматологическом центре Чистопольской ЦРБ 9 февраля провели заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГМУ, профессор, доктор наук Ильдар Ахтямов, сотрудники РКБ Казани, аспиранты кафедры и заведующий отделением Асхаб Алиасхабов.
По словам профессора, такая операция позволит быстро поставить пациента на ноги.
Иногда эндопротезирование является единственным способом избавить от болей и сохранить подвижность конечностей человека.
По данным профессора, в будущем в Чистопольской районной больнице может открыться отделение высокотехнологичной медицинской помощи. По крайней мере, профессиональные кадры в больнице имеются, отметил специалист.