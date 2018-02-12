(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Татарстан простится с Анваром Залаковым. Бывший глава Сармановского района республики, заслуженный работник сельского хозяйства РТ, депутат Верховного Совета ТАССР двенадцатого созыва и депутат Госсовета РТ первого созыва, бессменный руководитель ОАО «Трастовая Компания «Татмелиорация» с 1999 года, скончался на 70-м году жизни после тяжелой болезни.

Гражданская панихида по Анвару Залакову состоится завтра в 8.00 в Казани, по адресу: жилой массив Константиновка, Школьный переулок, дом 45а. Похороны пройдут в селе Ак Буре в Новошешминском районе Татарстана.

Свои соболезнования родным и близким Анвара Махмутовича выразили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, Премьер-Министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и др.

Общественность республики понесла тяжелую утрату, говорится в некрологе. Анвар Залаков многое сделал для экономического развития Татарстана: «Под его руководством была разработана и реализована программа по выводу из банкротства всех мелиоративных подразделений республики, была успешно реализована в кратчайшие сроки после небывалой засухи 2009 — 2010 года республиканская программа „Модернизация и энергоэффективное технологическое обновление мелиоративного комплекса в Республике Татарстан на 2010 — 2011 годы“. По инициативе и при непосредственном участии Анвара Махмутовича в 2015 году был разработан и реализован проект по строительству в Татарстане завода по производству высокотехнологичных дождевальных машин. За короткий срок была построена производственная база завода и налажено производство».

Под руководством Залакова «Татмелиорация» неоднократно отмечалась республиканскими, федеральными и международными наградами. Сам Анвар Махмутович был награжден орденами «Знак почета», «Дружбы», «За заслуги перед Республикой Татарстан», «За заслуги в строительстве», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «Ветеран труда», «За заслуги в мелиорации земель», Почетными грамотами Российской Федерации и Республики Татарстан, Благодарностями Президента Российской Федерации и Республики Татарстан. В 2015 году он был признан благотворителем года.

«Деловые и человеческие качества А. М. Залакова, профессионализм, высокое чувство ответственности за порученное дело, внимательное и чуткое отношение к людям снискали заслуженный авторитет и признание. Светлая память об Анваре Залакове надолго сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.