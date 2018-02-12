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В 2018 году в Набережных Челнах отремонтируют 3 проспекта и 9 улиц

12 февраля 2018, 23:24

Всего планируется выделить из бюджета Татарстана 850 млн рублей.
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(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В 2018 году в Набережных Челнах отремонтируют 3 проспекта и 9 улиц. Об этом сообщается на сайте госзакупок Татарстана. Заказ разместило ГКУ «Главтатдортранс».

Согласно технической документации, победитель аукциона обязан будет отремонтировать проспекты Вахитова, Автозаводский и Хасана Туфана, а также улицы Шамиля Усманова, КАМАЗ-Мастер, Хади Такташа, Машиностроительная, Раскольникова, Академика Королева, Марата Юсупова, Татарстан и Железнодорожников.

Всего планируется выделить из бюджета Татарстана 850 млн рублей, аукционы пройдут в марте.
 


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