(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В 2018 году в Набережных Челнах отремонтируют 3 проспекта и 9 улиц. Об этом сообщается на сайте госзакупок Татарстана. Заказ разместило ГКУ «Главтатдортранс».

Согласно технической документации, победитель аукциона обязан будет отремонтировать проспекты Вахитова, Автозаводский и Хасана Туфана, а также улицы Шамиля Усманова, КАМАЗ-Мастер, Хади Такташа, Машиностроительная, Раскольникова, Академика Королева, Марата Юсупова, Татарстан и Железнодорожников.

Всего планируется выделить из бюджета Татарстана 850 млн рублей, аукционы пройдут в марте.

