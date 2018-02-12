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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

12 февраля 2018, 21:58

Путин «простудился, но продолжает работать», сообщил Дмитрий Песков.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заболел, но на рабочий график это не повлияет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

«Простудился, но продолжает работать», — сообщил Песков. 

Сегодня в Сочи Президент встретился с финалистами конкурса «Лидеры России». На церемонии открытия мероприятия он принес извинения за то, что тихо говорит. 

«Я прошу прощения, голос немножко подсел», — цитирует агентство Путина.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Трампом.


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