Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заболел, но на рабочий график это не повлияет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

«Простудился, но продолжает работать», — сообщил Песков.

Сегодня в Сочи Президент встретился с финалистами конкурса «Лидеры России». На церемонии открытия мероприятия он принес извинения за то, что тихо говорит.

«Я прошу прощения, голос немножко подсел», — цитирует агентство Путина.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Трампом.