Шайхразиев и губернатор Новосибирской области обсудили проблемы местных татар

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василь Шайхразиев встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Они обсудили проблемы татар, живущих в области. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Напоминаем, что сегодня Василь Шайхразиев находится в Новосибирске с деловым визитом.

«На встрече с Андреем Травниковым обсудили вопрос, касающийся нового помещения для Региональной национально-культурной автономии татар. Губернатор дал указания для положительного решения этого вопроса. Также был поднят вопрос о создании центра по изучению истории Чадских татар и возрождении села Йорт-Ора, который находится в 65 км от Новосибирска, как этнокультурного и туристического центра», — говорится в сообщении.

ИА «Татар-информ» ранее уже сообщало о знакомстве председателя «Милли Шура» с Новосибирским областным татарским культурным центром.