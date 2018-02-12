Все новости Татарстан Россия

Общество

Шайхразиев и губернатор Новосибирской области обсудили проблемы местных татар

12 февраля 2018, 21:42

На встрече с Андреем Травниковым был поднят вопрос нового помещения для Региональной национально-культурной автономии татар Новосибирской области.
Василь Шайхразиев рассказал об итогах поездки в Удмуртию
Дом народного творчества в Ижевске предложили переименовать в Татарский культурный центр
В Татарстане ужесточат наказание для браконьеров
Коневоды РТ намерены «воскресить» и «запатентовать» почти исчезнувшую татарскую породу лошадей
Татарстан подал заявку на проведение Кубка СНГ по дистанционным конным пробегам

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар «Милли Шура» Василь Шайхразиев встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Они обсудили проблемы татар, живущих в области. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар. 

Напоминаем, что сегодня Василь Шайхразиев находится в Новосибирске с деловым визитом. 

«На встрече с Андреем Травниковым обсудили вопрос, касающийся нового помещения для Региональной национально-культурной автономии татар. Губернатор дал указания для положительного решения этого вопроса. Также был поднят вопрос о создании центра по изучению истории Чадских татар и возрождении села Йорт-Ора, который находится в 65 км от Новосибирска, как этнокультурного и туристического центра», — говорится в сообщении. 

ИА «Татар-информ» ранее уже сообщало о знакомстве председателя «Милли Шура» с Новосибирским областным татарским культурным центром.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter