Центробанк может начать контролировать аудиторскую деятельность с 2019 года

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам депутаты рассмотрели федеральный законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности. В марте планируется принять законопроект во втором и третьем чтениях, а с 2019 года он должен вступить в силу. Об этом сообщил гендиректор аудиторско-консалтинговой компании «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров.

«Здесь намечается достаточно много изменений, которые касаются бизнеса, аудиторских и банковских структур. В какой-то мере принятие законопроекта имеет большое социальное значение. Он призван минимизировать риск повторения негативных последствий, вызванных отзывом лицензий у кредитных организаций Банком России, несостоятельность предприятий», – пояснил докладчик.

Две трети аудиторских организаций практически не соответствуют требованиям, которые прописаны в законе, отметил он. «То есть там в штате меньше трех аудиторов. Значительная часть организаций, в том числе в Татарстане, не проводят обязательный аудит, либо являются заказчиками неких услуг, внешне похожих на аудит, но на самом деле таковыми не являются», – добавил Никифоров.

Он отметил, что в Татарстане 4 тыс. 717 организаций, которые подлежат обязательному аудиту, из них только 42 процента проводят его. «Потому что 59 процентов являются превышенцами по активам. Это в основном компании, которые имеют кредиторскую задолженность. В республике всего 75 аудиторских компаний, из них известно о деятельности только пяти – шести. Об остальных – очень мало», – уточнил руководитель организации.

Законопроект предполагает перевод всех аудиторских фирм на профессиональную основу, подчеркнул Никифоров. По его мнению, это уменьшит число компаний, но позволит повысить качество аудиторских услуг.

«По выручке сейчас обязаны проводить аудит организации, имеющие свыше 400 млн рублей, этот критерий повышается до 800 млн рублей. То есть малый бизнес выходит из-под обязательного аудита. У нас останется 1100 с лишним организаций, подпадающих под обязательный аудит, это акционерные общества, они все остаются», – констатировал докладчик.

При этом вводится список «особо значимых организаций», это ПАО и АО, имеющие госдолю 25 и более процентов. Для них аудит будут проводить компании из реестра Центробанка по очень жестким критериям, рассказал Никифоров. «Для этого достаточно будет 20 – 40 компаний на всю Россию», – заметил он.

«К сожалению, сегодня аудиторская компания может сделать любую справку. Не секрет, что любое юридическое лицо, даже находясь в плохом финансовом состоянии, может один документ дать в банк на получение кредита, в другое место – о фактическом состоянии, – заключил председатель комитета Леонид Якунин. – Для бизнеса это фактически ужесточение мер контроля. Этот вопрос на сегодня дискуссионный».