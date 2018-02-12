В КГАСУ издали книгу «Физика» для вузов на татарском языке

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В КГАСУ издан новый учебник по физике на татарском языке для студентов вузов. Об этом сообщает ректорат вуза.

Авторы нового издания — преподаватели Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Среди них доцент кафедры механики Р. А. Шакирзянов, профессор кафедры физики Р. К. Сафиуллин, доцент кафедры физики А. М. Хакимов и прежний руководитель кафедры физики, профессор Р. Г. Яхин.

Учебник объемом 300 страниц состоит из трех частей. В первой части представлен курс лекций, во второй — сборник задач с решениями, а третью часть занимает татарско-русская и русско-татарская терминология по физике.

Один из авторов учебника, его составитель и редактор Шакирзянов за плодотворную научно-педагогическую деятельность на татарском языке был удостоен гранта Республики Татарстан в 2017 году.

Презентация учебника по физике состоится в четверг, 15 февраля, в 12.00 в новом информационно-образовательном пространстве КГАСУ (корпус 3, 1-й этаж). Ректорат университета приглашает всех желающих.