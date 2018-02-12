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Путин поговорил с Трампом по телефону

12 февраля 2018, 21:26

Темой разговора стало палестино-израильское урегулирование, рассказал глава государства.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заявил, что поговорил по телефону с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что у меня состоялся разговор по телефону с Президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом», — сказал лидер страны во время встречи главой Палестины Махмудом Аббасом Путин. 

Темой разговора стало палестино-израильское урегулирование, рассказал глава государства.

В декабре 2017 года Путин заявил, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении агентства.


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