Путин поговорил с Трампом по телефону

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заявил, что поговорил по телефону с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что у меня состоялся разговор по телефону с Президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом», — сказал лидер страны во время встречи главой Палестины Махмудом Аббасом Путин.

Темой разговора стало палестино-израильское урегулирование, рассказал глава государства.

В декабре 2017 года Путин заявил, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении агентства.