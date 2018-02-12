(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинцы стали призерами первенства Республики Татарстан по боксу среди юношей 2004 — 2005 г. р. Соревнования завершились в Казани.

По итогам соревнований первое место в весовой категории 43 кг занял Данил Артемичев. Третье место в весовой категории 59 кг занял Альфред Зиганшин и в весовой категории 38,5 кг также на третьем месте Роберт Каримов.

Всего в соревнованиях приняло участие 27 команд (151 участник) из городов и районов Республики Татарстан.

