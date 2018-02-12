Госсовет РТ: Районам нужно ускорить работу по установлению границ территорий

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Комитет Государственного Совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал органам местного самоуправления Елабужского, Менделеевского и Мензелинского районов ускорить инициирование внесения изменений в республиканские законы об установлении границ территорий и статусе муниципальных районов и муниципальных образований в их составе.

Соответствующее постановление комитет принял по итогам обсуждения вопроса внесения сведений о границах муниципальных образований РТ в единый госреестр недвижимости.



Заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Рустем Мерзакреев сообщил депутатам, что на сегодняшний день в ЕГРН невозможно ввести сведения о границах двух муниципальных районов и шести поселений. Во всех случаях имеет место несовпадение границ населенных пунктов с границами муниципальных образований. Докладчик пояснил, что для решения вопроса необходимо внести изменения в закон республики о статусе муниципальных районов.

Выступили на заседании комитета и представители муниципалитетов. Так, заместитель главы Менделеевского района Альберт Саттаров отметил, что причина, по которой не удалось внести изменения в границы одного из сельских поселений, заключается в том, что не было позиции, согласованной с соседним районом. К настоящему моменту все необходимые мероприятия, в том числе и публичные слушания, проведены.



Председатель Комитета ГС РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, обращаясь к представителям районов, присутствовавшим на заседании, попросил их активизировать работу в вопросе установления границ территорий.



Рустем Мерзакреев поднял еще одну проблему. Нужно решить вопрос с установлением границ Республики Татарстан, а также чересполосных участков с соседними регионами. «И на нашей территории есть населенные пункты соседних регионов, и наши населенные пункты находятся на чужих территориях», – констатировал он. При этом замминистра подчеркнул, что процедура установления границ субъектов непонятна.