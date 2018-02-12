В Мамадыше вручили «Премии века» по версии районной газеты «Нократ»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Мамадыше на сцене районного Дома культуры состоялась церемония вручения «Премий века» по версии районной газеты «Нократ». Приз в главной номинации, «Газета века», вручили главному редактору издания, идейному вдохновителю и организатору церемонии награждения Светлане Хановой.

Премия была учреждена по случаю векового юбилея, который газета отметила 6 февраля 2018 года. Всего в рамках мероприятия своих хозяев обрели статуэтки в десяти номинациях: «За верность газете», «Газету – в массы», «Ровесник газеты», «Почтальон века», «Читающая династия», «Любитель прессы» и «Редактор века», «Продвижение бренда» и «Медиаперсона века».

Торжество собрало в ДК не только ветеранов печати, но и местных любителей печатной прессы. Поскольку билеты на церемонию были раскуплены за несколько недель до даты ее проведения, в зал не смогли попасть все желающие. В социальных сетях была организована прямая трансляция концертной программы, которую, по подсчетам редакции газеты, посмотрели свыше 10 тыс. человек.

Специальным гостем праздника стал генеральный директор холдинга «Татмедиа», в состав которого входит «Нократ», Андрей Кузьмин. Он отметил, что виновница торжества к вековому юбилею подошла с большим количеством наград и заслуг: «Нократ» удерживает лидирующие позиции среди районов РТ по количеству подписчиков в социальных сетях, а по итогам 2017 года мамадышский филиал «Татмедиа» признан лучшим филиалом.

Сам Андрей Кузьмин был удостоен премии в номинации «Продвижение бренда», его имя назвал глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Тот в свою очередь оказался отмечен в номинации «Медиаперсона века».

На празднике состоялись выступления звезд татарской эстрады – Мунира Рахмаева и Гульназ Сафаровой. Были организованы песочное шоу, байкерский танец с почтальоном на мотоцикле, выступление балерин, флешмоб с высоты птичьего полета, дефиле шуб и награждение победительницы фотоконкурса «Мисс Вятка». Кроме того, среди присутствовавших были разыграны призы.

Награда в номинации «Газету – в массы» досталась обществу «Мамадышская ПМК Мелиорация» и его руководителю Ринату Мустафину. В номинации «За верность газете» победила Гульфарида Шарипова, в номинации «Редактор века» – Валия Гиззатуллина, а в номинации «Почтальон века» – Рашида Спиридонова. «Ровесником газеты» оказалась Умманиса Хадиева. «Любителем прессы» признано общество «Азбука сыра» во главе с Максутом Ахметшиным. «Читающей династией» же стала семья Галиуллиных.