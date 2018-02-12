Мартен Фуркад и Лаура Дальмайер стали олимпийскими чемпионами в гонке преследования

(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер стали олимпийскими чемпионами в гонке преследования. В Южной Корее продолжаются соревнования зимних Олимпийских игр 2018 года, пишет rusbiathlon.ru.

Победу в мужском олимпийском пасьюте уверенно завоевал текущий лидер Кубка мира – знаменитый француз Мартен Фуркад. Второй результат сенсационно продемонстрировал шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон. Бронзовую медаль завоевал представитель Германии Бенедикт Долль. Все спортсмены первой тройки допустили по одной ошибке на огневых рубежах.

Из-за допингового скандала РФ в южнокорейском Пхенчхане представляют всего два биатлониста, Бабиков и Елисеев, выступающие здесь в статусе олимпийских атлетов из России с соответствующей символикой. Они заняли 40-е и 57-е места.

Победу в женском олимпийском пасьюте с одной ошибкой на втором огневом рубеже вновь, как и в спринте, завоевала лидер немецкой сборной, семикратная чемпионка мира, обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона Лаура Дальмайер. Второй результат с четырьмя штрафными кругами завоевала родная сестра россиянина Антона Шипулина – выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина. Обладательнице бронзовой награды стала представительница Франции Анаис Бескон. Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева заняли 31-е и 52-е места.