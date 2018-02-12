В Оренбурге в пожаре погибли двое детей

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Оренбурге в пожаре погибли четверо человек, двое из которых дети, сообщает «РИА Новости».

О пожаре в многоэтажном жилом доме в Оренбурге сообщили очевидцы. Горела квартира на девятом этаже здания.

К месту ЧП выдвинулись пожарные и медики. Огонь полыхал на площади 10 квадратных метров.

После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в квартире тела двоих погибших мужчин. Еще семерых пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу.

К сожалению, 3-летняя девочка и 6-летний мальчик умерли в машинах скорой помощи.

По некоторым данным, погибшая малышка уже была на волосок от смерти. Год назад девочка выпала из окна этой же квартиры, но осталась жива.

Причины пожара устанавливаются. Предположительно очаг возгорания находился у входной двери. Именно поэтому хозяева и гости не смогли выбраться наружу.