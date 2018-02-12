(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»).В соцсети продают футболки с фотографиями погибших пассажиров рейса «Москва — Орск», пишут «Известия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о катастрофе, произошедшей накануне в Подмосковье. Самолет Ан-148, следовавший рейсом «Москва — Орск», потерпел крушение. Никто не выжил.

Равнодушными к этой трагедии не остался никто. Сотни тысяч слов соболезнований со всех уголков мира публиковались на страницах соцсетей.

Но нашлись и те, кто решил нажиться на трагедии. Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщества, предлагающие приобрести футболки и лосины с фотографиями погибших пассажиров и членов экипажа Ан-148.

Администрация ВК оперативно заблокировала эти страницы.