На выборах Президента России в Татарстане установят 50 машин электронного голосования

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). На выборах Президента России, которые состоятся 18 марта этого года, в Татарстане будут использованы 50 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Использование машин электронного голосования значительно ускоряет работу избирательных комиссий, заявил руководитель регионального исполнительного комитета Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев, выступая на открытии спартакиады МГЕР.

«КОИБ – это комплекс обработки избирательных бюллетеней. В Татарстане планируется установить порядка 50 таких комплексов. Использование комплексов электронного голосования значительно ускоряют процесс обработки бюллетеней», – пояснил он.

Каждый КОИБ оборудован сканирующим устройством для ввода бюллетеней и принимает только по одному бюллетеню за раз. Сканирующее устройство позволяет определять принадлежность бюллетеня к участковой комиссии. Если бюллетень относится к другому участку, он не будет учтен при подсчете голосов. Подделать результаты голосования с помощью хакерского взлома также невозможно – комплекс не подключен к Интернету.

