ЕС обеспокоен увеличивающимися покупками криптовалют гражданами союза

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Европейские надзорные органы обеспокоены тем, что все больше граждан стран ЕС приобретают криптовалюты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

В сообщении отмечается, что потребители зачастую не знают о сопутствующих покупке криптовалюты рисках.

«Виртуальные валюты, такие как биткоин, подвержены существенной волатильности и показали явные признаки ценового пузыря. Поэтому потребители, которые их покупают, должны знать, что есть высокий риск того, что они потеряют большую сумму или даже все вложенные деньги», —приводит агентство сообщение ESMA.

Гражданам Европейского Союза также напомнили, что законодательство ЕС не регулирует криптовалютные биржи. «Это означает, что потребители, покупающие виртуальную валюту, не получают никакой защиты, связанной с регулируемыми финансовыми услугами», — отмечают в организации.