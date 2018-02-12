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«Молодая гвардия Единой России» выбрала лучшие отделения в Татарстане

12 февраля 2018, 19:20

По итогам двух соревновательных дней лучшими признаны Апастовское, Зеленодольское, Нижнекамское и Чистопольское отделения организации.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В минувшие выходные Татарстанское отделение всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» провело первую спартакиаду.

На базу молодежного центра «Волга» в Казань съехались активисты со всей республики. По итогам двух соревновательных дней лучшими признаны Апастовское, Зеленодольское, Нижнекамское и Чистопольское отделения организации.

Программа спартакиады состояла не только из спортивных состязаний. В течение всего форума работали дискуссионные площадки и проводились дебат-баттлы, сообщает пресс-служба МГЕР.

Для молодогвардейцев были организованы семинары по особенностям предвыборной кампании 2018 года и нововведениям, которые будут применены на предстоящих выборах 18 марта.


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