Министр спорта РТ: Медаль Тарасовой – «серебро» с золотым отливом

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов прокомментировал серебряную медаль Олимпийских игр фигуристки Евгении Тарасовой, которая представляет Татарстан. Эта награда стала первой для представителей республики в истории зимних Олимпиад.

Леонов отметил, что медаль Тарасовой порадовала его не только как министра, но и как обычного болельщика. «Медаль – хорошо. Было бы "золото", вдвойне было бы приятно. Но это командные соревнования. Плюс я считаю, что Женя все отлично сделала: это один из лучших результатов за всю историю. "Серебро" – тоже неплохо, с учетом того, в какой ситуации оказались наши ребята. Олимпийские атлеты из России, знаете, да. Так что это "серебро" с золотым отливом. Для Татарстана здорово, что у нас появилась первая олимпийская медаль: будем надеяться и на индивидуальное выступление пары, и на других ребят. Надеюсь и на Влада Хадарина, и на Андрея Ларькова», – заявил глава Минспорта РТ.

По словам Леонова, эта Олимпиада для российских атлетов очень непросто складывается с точки зрения психологии. «Для спортсменов ситуация диковатая. Когда наш парень выиграл "бронзу" в шорт-треке и что-то сказал, на него наехали. Опять там Родченков появился, хотя о нем вроде бы уже подзабыли. Эмоционально для спортсменов и для болельщиков это очень сложные Олимпийские игры. Будем просто болеть, верить и поддерживать наших ребят», – добавил министр.

