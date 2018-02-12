Василь Шайхразиев находится в Новосибирске с деловым визитом

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Сегодня делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем национального совета Всемирного конгресса татар «Милли шура» Василем Шайхразиевым прибыла с рабочей поездкой в город Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Первым делом Шайхразиев провел встречу с членами совета Региональной национально-культурной автономии татар, руководителями и активистами татарских общественных организаций Новосибирской области. Гостей из Татарстана встретили очень тепло – «Сибирским гимном» и чак-чаком.

«Общение началось со знакомства. В свою очередь Василь Шайхразиев рассказал о новой структуре конгресса, отметил, что уже сделано сегодня и что запланировано на будущее. На встрече обсуждались вопросы совершенствования деятельности татарских общественных объединений региона. После председатель "Милли шуры" ответил на вопросы представителей татарских общественных организаций», – отмечается в сообщении.

Члены совета подняли множество важных вопросов: возрождение Чертова городища (именно на его месте основан Новосибирск) и села Йорт-Ора, создание музея чатских татар, обеспечение местных библиотек татароязычной литературой и книгами об истории. Одной из главных тем встречи стала необходимость нового помещения для Региональной национально-культурной автономии татар Новосибирской области. Сейчас офис автономии расположен в подвальном помещении.

Сегодня Василь Шайхразиев также ознакомился с Новосибирским областным татарским культурным центром. В рамках поездки запланирована встреча с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Завтра председатель национального совета Всемирного конгресса татар «Милли шура» встретится с первым заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым. Кроме того, в программу делового визита включены посещение исторической мечети «Ихлас» в Новосибирске и общение с руководителями татарских общественных организаций Сибирского федерального округа.