Google Maps сообщит родным пользователя о разрядившемся смартфоне

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Новую версию картографического сервиса Google Maps оснастят функцией, которая сообщит родным и близким пользователя о разрядившемся смартфоне, сообщает сайт разработчиков Xda-developers.

В бета-версии Google Maps v9.71 нашли код, который намекает на свежую функцию. Ожидается, что сервис оперативно сообщит родными и близким о местоположении смартфона с севшим аккумулятором. Также в сообщении будет указано, поставлен гаджет на зарядку или нет.

Эксперты уверены, что новая функция будет полезна пользователям и сбережет нервы родственников, если собеседник внезапно перестал отвечать на звонки или сообщения.