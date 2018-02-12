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Общество, Hi-Tech

Google Maps сообщит родным пользователя о разрядившемся смартфоне

12 февраля 2018, 19:50

В новой версии картографического сервиса появится функция информирования о разряженной батарее.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Новую версию картографического сервиса Google Maps оснастят функцией, которая сообщит родным и близким пользователя о разрядившемся смартфоне, сообщает сайт разработчиков Xda-developers.

В бета-версии Google Maps v9.71 нашли код, который намекает на свежую функцию. Ожидается, что сервис оперативно сообщит родными и близким о местоположении смартфона с севшим аккумулятором. Также в сообщении будет указано, поставлен гаджет на зарядку или нет.

Эксперты уверены, что новая функция будет полезна пользователям и сбережет нервы родственников, если собеседник внезапно перестал отвечать на звонки или сообщения.


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