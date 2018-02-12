Сотрудники спецназа УФСИН научили суворовцев защищаться от нападающих с оружием

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Казанском суворовском военном училище кадеты первой роты вместе со сотрудниками отдела специального назначения Управления ФСИН России по РТ провели показательные выступления.

Сотрудники УФСИН за три занятия обучили кадетов приемам рукопашного боя. Опираясь на уже имеющуюся базу, ученики третьего курса с легкостью справились с поставленной задачей. Кадеты ловко выполняли прыжки и уклонялись от ударов, показав отличную физическую форму.

Всем этим приемам ребят обучили четыре бойца отряда специального назначения «Барс» и начальник штурмового отделения майор Михаил Коновалов. «Мы первый раз сотрудничаем с суворовским училищем. Так как ребята были уже подготовленные, им хватило трех занятий, чтобы справиться на отлично. Только им нужно быть немного смелее», – рассказал офицер.

Спецназовцы отметили отличную физическую форму ребят, благодаря которой не возникло никаких сложностей в работе.

«Мы показали некоторые вариации приемов, которые используем в своей работе. С ребятами было приятно работать, мы видели, как они старались на тренировках и оттачивали приемы. Планируем и дальше продолжать работу в этом направлении, тем более что наш командир всегда положительно к этому относится», – заметил один из бойцов спецназа УФСИН.

Помимо суворовского училища, сотрудники ведомства проводят патриотический-воспитательную работу и с другими учащимися в детских лагерях и военных классах.

При этом такое общение не только способствует общему развитию курсантов, но и помогает им определиться с родом войск, в который они отправятся служить после окончания училища.

«У них идет программа суворовского училища, но я как десантник провожу дополнительные занятия. С ребятами проводятся занятия в летних профильных лагерях, в прошлом году они ездили в профильное Рязанское воздушно-десантное училище. У курсантов скоро встанет вопрос, куда пойти учиться, и им предоставляют возможность ознакомиться с работой разных войск и спецслужб», – рассказал воспитатель первой роты лейтенант Александр Спеваков.

Сами ребята с особым энтузиазмом говорят о тренировках со спецназом. Курсант Марсель Зиннуров благодаря такому сотрудничеству в свои 14 лет владеет приемами самообороны, которые применяют спецназовцы и десантники. На показательных выступлениях он выполнял почти акробатические трюки, перепрыгивая через спецназовцев, которые выше его почти в два раза.

«Они научили меня приемам самообороны против нападающего с холодным и огнестрельным оружием. Такие приемы мы отрабатывали во время общей программы, но спецназовцы помогли закрепить их и подробно объяснили некоторые моменты. Они не только проводили тренировки, но и рассказывали истории из командировок в горячие точки, делились опытом», – пояснил подросток.