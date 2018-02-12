Более ста ученых-исламоведов России и зарубежных стран приехали в Татарстан на Болгарские чтения

(Болгар, 12 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Более ста специалистов в области ислама со всей России и из зарубежных стран съехались в Татарстан. Международная конференция проходит в Болгаре с 11 до 13 февраля.

На базе Болгарской исламской академии сегодня стартовала пленарная часть международной конференции «Богословское наследие мусульманских народов России». С приветствием к участникам мероприятия обратились президент академии Камиль Исхаков, представители учредителей вуза и преподавательского корпуса.

Конференция на базе БИА будет проводиться ежегодно, отметил Исхаков. «Надеюсь, что нам удастся объединить силы всех заинтересованных сторон в деле изучения богатого религиозного наследия мусульманских народов России», – подчеркнул он.

Сегодня труды многих татарских богословов можно найти в разных странах исламского мира, рассказал муфтий РТ Камиль Самигуллин. Для их осмысления нужны специалисты высокой квалификации.

«У нас огромное количество трудов, мы этим гордимся. К сожалению, нужно признать, что наши настоящие ученые находятся не на земле, а под землей. Не нужно ограничиваться только хвальбой о них, нужно объединиться, чтобы воспитать новых Марджани, Курсави и Баруди», – сказал он.

Завтра на площадке академии пройдут заседания по секциям. Специалисты обсудят изучение интеллектуальной традиции ислама в России, работу с письменными исламскими источниками российских народов и другие актуальные проблемы.

С приветственными речами выступили представитель Федерального агентства по делам национальностей Валентина Лаза, заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, представитель Министерства образования Иорданского Хашимитского королевства Люай аль-Халиль и другие официальные лица.

По итогам международной научной конференции организаторы планируют издать научный сборник.