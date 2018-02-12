Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

В Москве объявят победителей премии «Харокат»

12 февраля 2018, 23:01

Ежегодно в церемонии вручения принимают участие более тысячи человек.
Татарстанских лауреатов международной премии «Филантроп» наградят в Москве
Стартовал конкурс на премию Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества
Телеканал «Эфир» удостоен премии «МегаФона»
Лилии Газизовой присуждена премия им.Анны Ахматовой
Учреждения образования РТ наградили за борьбу с наркоманией

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Москве 25 февраля состоится IV торжественная церемония вручения премии «Харокат», которая проводится по итогам конкурса молодежных проектов, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Награды будут вручаться в пяти номинациях – за лучший проект в сфере сохранения татарского языка, литературы, истории; за лучший проект в области спорта, здорового образа жизни; за лучший проект в сфере IT и медиапространства.

Также организаторы объявят победителей категорий «Лучшее молодежное объединение» и «Надежное плечо» (вручение премии меценатам, которым небезразлична созидательная деятельность татарской молодежи).

Ежегодно в церемонии вручения принимают участие более тысячи человек – активная молодежь, представители татарских клубов при ведущих вузах Москвы, известные деятели культуры, науки, экономики, медицины, военной и других областей.

 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter