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Культура

В Казани откроется выставка стрит-фотографий Кристины Королевой

12 февраля 2018, 21:05

Автор работает в жанре стрит-фотографии, который подразумевает непостановочную съемку в общественных местах.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В центре креативных индустрий «Штаб» 16 февраля откроется выставка стрит-фотографий московского фотографа Кристины Королевой, сообщает пресс-служба центра.

Экспозиция поделена на две тематические части: фотографии, сделанные в Новом и Старом Свете. Новый Свет представляют США и Мексика, Старый – Европа и Россия. Автор работает в жанре стрит-фотографии, который подразумевает непостановочную съемку в общественных местах.

Также в рамках церемонии открытия посетители смогут послушать лекцию фотографа «Стрит-фотография. Есть ли жизнь на улице?».

Кристина Ковалева является участником множества фотофестивалей в Майами, Брюсселе, Восточной Европе и Москве.


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