Счетная палата РТ выявила завышение стоимости ремонта в детсадах на 1,7 млн рублей

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Счетная палата Татарстана провела проверку расходования бюджетных средств, выделенных в 2015 – 2017 годах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в республике. Были выявлены факты завышения стоимости отдельных работ по нескольким учреждениям в сумме на 1,7 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам аудитор Счетной палаты РТ Азат Валеев.

На строительство, реконструкцию и капремонт детсадов из бюджета Татарстана в 2015 – 2017 годах было направлено 9,9 млрд рублей. Построен 81 детский сад на 11 тыс. 440 мест и 227 отремонтировано, рассказал докладчик.

«Это позволило решить основную задачу обеспечения местами детей в возрасте от трех до семи лет. Количество мест в детсадах увеличилось на 14 тыс. 792, или на 8,2 процента. В 2015 – 2017 годах произошло снижение численности ожидающих своей очереди детей на 28,7 процента. И на 1 октября 2017 года очередь детей в возрасте от полутора лет в детсады составляла 33 тыс. 498 человек», – констатировал Валеев.

«Наибольший удельный вес в очереди приходится на детей ясельного возраста от полутора до трех лет – 92 процента. В отдельных муниципальных образованиях наблюдается переуплотнение детских садов. В среднем по республике на каждые 100 дошкольных мест приходится 112 детей: 96 в сельских поселениях и 121 в городских округах», – добавил он.

По словам аудитора, во время проверки зафиксированы случаи поставки материальных ценностей низкого качества. Это были, например, смесители с небольшим сроком службы, детские игрушки и так далее.

«Выявлены отдельные технические недостатки, в том числе разводы, следы от протекания на потолке в игровых и хозяйственных помещениях на восьми из 14 проверенных объектов. Замечания имеются по системе вентиляции», – отметил Валеев.

В нескольких случаях подрядными организациями в полной мере не соблюдались гарантийные обязательства, заявил он. Так, многочисленные обращения из-за протекания кровли имеются по детсаду № 54 «Звездочка» в селе Осиново Зеленодольского района. Не соблюдены были сроки проведения работ, установленные госконтрактом, по детскому саду № 223 Кировского района Казани.

Материалы проверки будут переданы в прокуратуру РТ, заключил докладчик.