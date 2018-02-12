Верховный суд РФ подтвердил, что инспекторы ДПС могут останавливать авто вне стационарных постов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Верховный суд РФ сохранил право инспекторам ГИБДД останавливать автомобили вне стационарных постов, сообщает «ТАСС».

С иском в Верховный суд России обратился юрист из Перми Константин Рудаков. Он просил отменить принятое в 2017 году положение МВД, в котором инспекторам ГИБДД разрешалось останавливать и осматривать автомобили вне стационарных постов. Истец настаивал на том, что остановка машин вне постов ДПС повышает уровень коррупции и аварийности на дорогах.

В ходе судебного заседания представители МВД сообщили, что на территории Российской Федерации функционируют всего 78 стационарных поста. Большая часть из них сконцентрирована в центральном федеральном округе. Поэтому остановка автомобилей вне таких постов необходима для сохранения общественного порядка.

Выслушав доводы обеих сторон, суд постановил иск Рудакова оставить без удовлетворения.

Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжалованно.