В Нацбиблиотеке РТ заработал Клуб английского языка для детей

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Нацбиблиотеке РТ состоялась первая встреча в Клубе общения на английском языке для детей, сообщает пресс-служба библиотеки.

Модератором первого занятия стал носитель языка, студент третьего курса КФУ Стив Чуквурах Стефен. Буквально с первых минут занятия все ребята активно включились в беседу.

Маленькие посетители библиотеки познакомились с творчеством мастера степа Билла «Боджанглз» Робинсона и с новой лексикой из книги Rap a tap tap. Here’s Bojangles – think of that, хранящейся в фонде отдела.