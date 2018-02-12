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Общество, Культура

В Нацбиблиотеке РТ заработал Клуб английского языка для детей

12 февраля 2018, 23:48

Модератором первого занятия стал носитель языка, студент третьего курса КФУ Стив Чуквурах Стефен.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Нацбиблиотеке РТ состоялась первая встреча в Клубе общения на английском языке для детей, сообщает пресс-служба библиотеки.

Модератором первого занятия стал носитель языка, студент третьего курса КФУ Стив Чуквурах Стефен. Буквально с первых минут занятия все ребята активно включились в беседу.

Маленькие посетители библиотеки познакомились с творчеством мастера степа Билла «Боджанглз» Робинсона и с новой лексикой из книги Rap a tap tap. Here’s Bojangles – think of that, хранящейся в фонде отдела.


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