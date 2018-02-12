Почти 150 тыс. рублей пришлось заплатить компаниям Татарстана за небезопасные лифты

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). После проверок лифтов в Татарстане несколько организаций республики оштрафованы в общей сложности на 148 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов.

«Всего проведено 170 проверок, из них плановых – 67, внеплановых – 103. По итогам проверок наложено 16 административных штрафов на 148 тыс. рублей», – объяснил специалист.

По данным инспектора, плановые проверки проводятся раз в три года, внеплановые – по обращениям граждан и организаций.

«Чаще всего обращения по поводу угрозы жизни и здоровью людей подтверждаются. За 2017 год 15 проверок были проведены как раз по таким обращениям», – добавил Пиминов.

Помимо Приволжского управления Ростехнадзора в Татарстане за состоянием лифтов следит Государственная жилищная инспекция РТ.