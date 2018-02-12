Концерты III фестиваля имени Жиганова «Мирас» будут посвящены выдающимся композиторам Татарстана

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Казани на площадке ГБКЗ имени С. Сайдашева 17 февраля пройдет первый из трех концертов III фестиваля татарской академической музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Программа-открытие будет посвящена 90-летию со дня рождения выдающегося татарского дирижера Фуата Мансурова. За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра РТ, чьими силами организуется фестиваль, встанет его художественный руководитель Александр Сладковский.

В этот вечер будет исполнена Вторая симфония «Сабантуй» Назиба Жиганова, которой в 2018 году исполняется 50 лет, и сюита из балета «Нжери», а также музыка из татарских балетов разных лет, в том числе – танцы из балета «Водяная» Анвара Бакирова, увертюра к балету «Кисекбаш» Рашида Губайдуллина и «Танец сов» из балета «Заколдованный мальчик» Загида Хабибуллина.

Второй фестивальный вечер, 21 февраля, будет посвящен знаменитой музыкальной династии Яруллиных. В программе вечера – «Марш в честь Тукая» Загидуллы Яруллина, Концерт для скрипки с оркестром Мирсаида Яруллина, Большая сюита из балета «Шурале» Фарида Яруллина, а также Симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина» Фасиля Ахметова. В качестве дирижера выступит заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана, художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов. Солистом вечера станет казанский скрипач, стипендиат фонда «Новые имена» Максим Монасыпов.

Завершит фестиваль музыка Рашида Калимуллина. Концерт будет посвящен 60-летию композитора. 24 февраля будут исполнены Увертюра для симфонического оркестра, Сюита на татарские темы, «Симфонические сказки», «Симфонические танцы», «Симфонические фрески» и несколько концертов. За пульт в заключительный вечер фестиваля встанет ученик Фуата Мансурова – Василий Валитов.

Фестиваль «Мирас» проводится с 2015 года под художественным руководством народного артиста России, главного дирижера ГСО РТ Александра Сладковского. По словам маэстро, за прошедшие годы фестиваль, носящий имя выдающегося татарского композитора XX столетия Назиба Жиганова, прочно утвердился в качестве события, отражающего богатейшее музыкальное наследие Татарстана, проникнутое неповторимым национальным колоритом. Неизменный арт-директор фестиваля – доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев.