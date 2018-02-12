Все новости Татарстан Россия

Спорт

Два татарстанца сыграют на первенстве Европы по бадминтону среди спортсменов до 15 лет

12 февраля 2018, 18:10 , Фото: pixabay.com

Два татарстанца сыграют на первенстве Европы по бадминтону среди спортсменов до 15 лет Айнур Залилов и Денис Вафин заявлены за сборную России в парном разряде.
Более 400 спортсменов разыграют в Казани «золото» чемпионата Европы по бадминтону
Татарстанские бадминтонисты завоевали «серебро» чемпионата Европы среди смешанных команд
Сборная России настроена на максимальные результаты - Владимир Иванов
На ЧЕ по бадминтону рассчитываем на пары Иванов/Созонов и Дуркин/Вислова - К.Майорова
Студентка Поволжской академии спорта Виктория Воробьева выступит на ЧЕ по бадминтону

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанские бадминтонисты Денис Вафин (Алексеевский район) и Айнур Залилов (Муслюмовский район) выступят на первенстве Европы среди спортсменов до 15 лет, которое пройдет в Казани с 16 по 18 февраля. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту командного чемпионата Европы в Казани, сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Вафин и Залилов заявлены за российскую команду на предстоящее первенство Старого Света и выступят в парном разряде. Главный тренер основной сборной России Клавдия Майорова отметила, что ей будет интересно понаблюдать за подрастающим поколением российского бадминтона.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России сыграет в группе с бельгийцами, испанцами и болгарами, российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против команд Турции, Эстонии и Латвии.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter