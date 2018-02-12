Два татарстанца сыграют на первенстве Европы по бадминтону среди спортсменов до 15 лет

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанские бадминтонисты Денис Вафин (Алексеевский район) и Айнур Залилов (Муслюмовский район) выступят на первенстве Европы среди спортсменов до 15 лет, которое пройдет в Казани с 16 по 18 февраля. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту командного чемпионата Европы в Казани, сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Вафин и Залилов заявлены за российскую команду на предстоящее первенство Старого Света и выступят в парном разряде. Главный тренер основной сборной России Клавдия Майорова отметила, что ей будет интересно понаблюдать за подрастающим поколением российского бадминтона.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России сыграет в группе с бельгийцами, испанцами и болгарами, российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против команд Турции, Эстонии и Латвии.