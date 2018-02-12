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Здоровье и среда

В Набережных Челнах появился центр безболевой эндоскопии

12 февраля 2018, 20:18

У пациентов появилась возможность пройти бесплатное эндоскопическое обследование в условиях медикаментозного сна.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Амбулаторный центр безболевой эндоскопии на базе набережночелнинской поликлиники № 4 начал свою работу с 1 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

У пациентов появилась возможность пройти бесплатное эндоскопическое обследование под седацией, в условиях медикаментозного сна. С помощью современных методов специалисты могут выявить заболевания желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях, включая онкозаболевания (на первой и второй стадиях).

В 2017 году в самой поликлинике № 4 отремонтировано эндоскопическое отделение и закуплено медицинское оборудование. В отделении проводятся фиброгастродуоденоскопия и колоноскопия – как в условиях медикаментозного сна, так и без него.

Для обследования ЖКТ пациенту необходимо получить направление у участкового врача своей поликлиники, пройти ЭКГ и иметь заключение терапевта. Пациенты, не прикрепленные к поликлинике № 4, также могут пройти эндоскопическое обследование. Для этого им необходимо по такой же схеме получить направление в своей поликлинике и явиться в назначенную дату.


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