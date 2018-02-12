Леонов пообещал сделать рыночными цены на отели в Казани на время ЧМ-2018

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов пообещал привести цены на отели в Казани на время чемпионата мира по футболу «в пределы рынка».

Глава Минспорта РТ отметил, что в республике создана рабочая группа по вопросу отелей. «Были кое-какие вопросы с отелями, но мы создали рабочую группу. Там пока тоже никаких проблем мы не видим. Этот рынок достаточно хаотичный, но мы его будем мониторить, смотреть загрузку. Думаю, никаких ломовых цен не будет, все будет в пределах рынка», – подчеркнул Леонов.

Министр добавил, что республику посещают представители различных футбольных сборных. «К Казани объективно нет никаких претензий. Сегодня мы уже находимся в диалоге с менеджментом команд, которые будут у нас размещаться. Приезжали представители тех команд, которые будут играть в Казани – они посещали Kazan-Arena, посещали отели. Например, представители сборной Германии недавно были. Мы общаемся с австралийцами, колумбийцами и японцами. Это рабочие моменты, никаких проблем на данный момент нет. Неплохо продаются билеты, хорошая динамика. Думаю, будет настоящий праздник», – отметил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей турнира: на стадионе Kazan-Arena состоятся матчи группового этапа Франция – Австралия, Испания – Иран, Польша – Колумбия и Германия – Южная Корея. Также в столице Татарстана пройдут матч одной восьмой финала и один четвертьфинал.