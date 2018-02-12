Комитет Госсовета РТ отклонил законопроект о прямых выборах глав муниципалитетов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня Комитет Государственного Совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению отклонил законопроект о прямых выборах глав администраций крупных городов РТ, подготовленный депутатами Хафизом Миргалимовым, Артемом Прокофьевым и Александром Комисаровым.

В настоящий момент в республике главы городов и муниципальных районов избираются местными думами и советами из своего состава.

Один из авторов документа, Артем Прокофьев, сообщил, что проект закона РТ «О внесении изменений в статьи 22 и 24 Закона РТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан"» предусматривает наделение местного самоуправления большей самостоятельностью в определении порядка формирования представительных органов муниципальных районов и порядка избрания глав муниципальных районов.

Законопроект, по словам Прокофьева, предусматривает избрание глав муниципальных образований Казани и Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов на выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

«Проект закона направлен на восстановление права муниципальных районов РТ на самостоятельное определение порядка формирования представительного органа муниципального района, который теперь, в соответствии с уставом муниципального района, может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы законопроекта предлагали восстановить право районов Татарстана на самостоятельное определение порядка избрания главы муниципального образования района, который может избираться на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава.

В заключении Правового управления Госсовета Татарстана отмечено, что законопроектом предусмотрено введение единственно возможного варианта избрания глав муниципальных образований – на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. При этом, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта и уставом муниципального образования избирается на выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Обсуждение получилось достаточно бурным. Заместитель исполнительного секретаря – начальник юридического управления ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Сергей Столяров подчеркнул, что в законопроекте не обоснована актуальность и необходимость изменения процедуры определения глав муниципальных образований и представительных органов. «Вопросы изменения формирования органов самоуправления не являются актуальными», – сказал он и добавил, что от районов республики предложений о необходимости изменения процедуры определения их руководителей не поступает.

Депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин также отметил, что установленная в Татарстане система устраивает большинство населения. Кроме того, ему было непонятно, почему в проекте закона речь идет только о четырех муниципалитетах.

Председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин выразил уверенность в том, что сейчас в республике действует оптимальная модель формирования представительного органа муниципального района, которая устраивает жителей региона. В качестве примера он привел Оренбургскую область, которая, попробовав другой порядок формирования, остановилась на татарстанской модели.

В результате Комитет ГС РТ рекомендовал Государственному Совету Республики Татарстан отклонить проект закона РТ «О внесении изменений в статьи 22 и 24 Закона РТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан"».