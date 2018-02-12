Гостями III Регионального турфорума в Казани стали более 3,5 тыс. турагентов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Более 3,5 тыс. турагентов стали гостями Казани на время III Регионального туристического форума, который открылся сегодня, сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.

Форум собирается уже в третий раз, в прошлом году он собрал свыше 2,5 тыс. представителей отрасли.

Стартовав в Екатеринбурге 5 и 6 февраля, на специальном чартерном рейсе затем его участники перемещаются еще по пяти российским городам. 7 и 8 февраля форум проходил в Уфе, 9-го и 10-го – в Самаре. Два дня, 12 и 13 февраля, представители российских и зарубежных отелей, региональных туристских офисов, туристических и транспортных компаний проведут в Казани. Затем продолжат общение в Санкт-Петербурге (15-го и 16-го числа) и финишируют в Сочи с 19 по 20 февраля.

В каждом городе проходят встречи с региональными турагентствами и представителями турбизнеса, выставки, презентации туристических продуктов, семинары для агентств и индивидуальные встречи с гостями.

В Казани организованное туроператором «Интурист», Федеральным агентством по туризму и Государственным комитетом РТ по туризму мероприятие открыл заместитель председателя комитета Артур Абдрашитов.