Проект татарской клавиатуры не собрал необходимой для запуска производства суммы

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Проект клавиатуры для татарского алфавита не собрал суммы, нужной для запуска производства, сообщил ИА «Татар-информ» руководитель казанской дизайн-студии Ильдар Аюпов.

Работа над проектом была начата в ноябре 2016 года. В мае 2017-го студия заказала прототип клавиатуры в Китае. На его разработку потребовалось около 300 тыс. рублей.

В сентябре на краудфандинговой платформе Planeta.ru начался сбор одного миллиона рублей на запуск производственной линии. Спустя два месяца проект закрылся, так как не набрал необходимой суммы денег.

«Проект не собрал необходимые средства, так как у данной клавиатуры маленькая аудитория», – объяснил Аюпов.

Прототип был успешно протестирован, отметил автор проекта. Теперь дизайн-студия ищет инвесторов.

В первую татарскую клавиатуру «Басма» добавлены шесть татарских букв: Ә, Ң, Җ, Ө, Ү и Һ. Создатели расположили татарские буквы в центре, на границе между набором правой и левой рукой, что облегчит переход на новую клавиатуру. Также от обычной клавиатуры разработка отличается наличием отдельных клавишей для точки и запятой, так как это одни из самых часто используемых символов.