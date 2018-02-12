В лифтах по всей России за 2017 год пострадали сто человек

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). За 2017 год в лифтах по всей России пострадали 100 человек, еще 35 погибли. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор ООО «Региональный инженерно-консультационный центр "Инжтехсервис"» Ильдар Насыров.

В Татарстане же, подчеркнул специалист, проблем с безопасностью лифтов сегодня нет.

«Республика Татарстан является передовым регионом в части замены и модернизации лифтов. У нас проблем с лифтами нет. У нас ни один лифт не простаивает из-за того, что истек срок эксплуатации», – подчеркнул Насыров.

Более того, за последние десять лет в республике отремонтировали свыше 5 тыс. лифтов.

«За период с 2008-го по 2017 год у нас отремонтированы 5711 лифтов в 1527 многоквартирных домах. Вы же понимаете, в некоторых домах есть по пять и более лифтов. Большая работа проделана. В тех же молодых городах, например, в Набережных Челнах, тоже была проведена замена лифтов. Так что критической ситуации по содержанию лифтов у нас в Татарстане нет. Скажу более, когда мы выясняли количество простаивавших лифтов в городах, простаивали буквально один-два по тем или иным причинам», – отметил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ Ирек Шайдуллин.