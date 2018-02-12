Cистема tax free заработает по всей России с октября 2018 года

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Cистема tax free, благодаря которой зарубежные туристы смогут вернуть НДС, заработает по всей России с октября 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-премьера Правительства РФ Игоря Шувалова.

Механизм tax free запустят в пилотном режиме в четырех регионах страны, которые пользуются популярностью у иностранцев, сообщил Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

«Он (механизм tax free – прим. Т-и) будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», – объяснил Медведев.

Система заработает в полную силу, «если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четки, что нет никаких дыр, чтобы создавать возможность для неналогового потребления товаров в России», отметил Шувалов.

Медведев считает, что если «дыры обнаружатся», то их можно «залатать», а режим tax free сохранить, «потому что им пользуются во всем мире».

«Это создает дополнительные стимулы для развития туристического бизнеса», – уверен Премьер.

В пилотном проекте будут участвовать 500 магазинов из четырех регионов. В марте-мае 2018 года Правительство проведет мониторинг и получит информацию, которая позволит распространить tax free на все регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу.