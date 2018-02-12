Главный тренер сборной РФ по бадминтону: «Мы готовы взять медаль чемпионата Европы в Казани»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова на стартовой пресс-конференции командного чемпионата Европы в Казани отметила, что россияне готовы взять медали домашнего турнира.

По словам главного тренера, у российских команд есть все для успешного выступления в Казани. «Ребята живы-здоровы, у всех очень высокий уровень мотивации. Хотим сделать здесь медаль, чтобы потом представлять страну на чемпионате мира в Бангкоке. Думаю, что у нас все к этому готово – и зал, и Казань, и мы. Если местные болельщики нас поддержат, ребята отдадут всех себя на корте на 150 процентов», – отметила Майорова.

Также она прокомментировала ожидания от татарстанских ребят – в состав сборной России вошли Евгения Косецкая и Анатолий Ярцев. «Ждем от Евгении побед на первой ракетке, потому что по рейтингу она выше всех девочек в команде. От Толика ждем нужных очков на третьей ракетке. Он нас никогда не подводил. Даже когда мы проигрывали 0:2, Толик всегда делал это очко, чтобы потом мы смогли сделать финишный рывок. Ребята готовы к турниру, покажут свой характер и принесут команде нужные очки», – добавила главный тренер.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России сыграет в группе с бельгийцами, испанцами и болгарами, российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против команд Турции, Эстонии и Латвии.

