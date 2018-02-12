Знаменитый француз Пьер-Кристиан Броше снимет Казани программу «Моя Любовь – Россия!»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Знаменитый француз, ведущий, издатель и коллекционер современного искусства Пьер-Кристиан Броше приедет в Казань и с 13 по 17 февраля примет участие в съемках программы «Моя Любовь – Россия!» для телеканала «Культура», анонсирует пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.

Согласно замыслу передачи, ее ведущий путешествует по регионам России, рассказывая ее о культуре, истории, этнографии, археологии и так далее.

В коллекции Инвестиционного фонда в области современного искусства, генеральным директором которого является Пьер-Кристиан, имеются 120 произведений ведущих российских современных художников. Собрание экспонировалось в восьми музеях России.

В 2014 году Броше стал одним из организаторов выставки Rossiya на 23-й Международной биеннале керамики во французском городе Валлорис «Современное искусство и керамика», где были представлены восемь современных художников из РФ. За последние 25 лет он собрал коллекцию постперестроечного российского искусства и создал Клуб коллекционеров современного искусства.

Кроме того, Пьер-Кристиан Броше участвовал в съемках фильмов Павла Лунгина и Тимура Бекмамбетова.