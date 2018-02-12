(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году росгвардейцы изъяли у жителей Татарстана более 2,5 тысячи единиц оружия, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ.

Сегодня подразделение государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечает свой 49-й день рождения.

Именно на это подразделение возложена серьезная и ответственная задача – выдача лицензий и разрешений на приобретение и хранение гражданского оружия, а также удостоверений частных охранников.

Только за прошлый год росгвардейцы провели около 50 тысяч проверок. У населения было изъято порядка 2,5 тысячи единиц оружия и 500 патронов.

Также сотрудники подразделения непрерывно ведут работу по пропаганде добровольной сдачи незарегистрированного оружия. И она приносит свои плоды – в 2017 году жители Татарстана сдали около 2 тысяч стволов.

Особое внимание сейчас направлено на предотвращение оборота оружия в период подготовки и проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFА-2018 в Казани. С 25 мая по 25 июня 2018 года будет приостановлена деятельность компаний, обучающих обращению с оружием и стрельбе. Также на это время приостановят выдачу лицензий для частных охранников.

Стоит отметить, что перевозка или передача оружия на время проведения ЧМ по футболу 2018 года также будут находиться под запретом. Небольшие послабления сделают для владельцев нарезного огнестрельного оружия – его использование будет возможным лишь с целью контрольного отстрела и при наличии всех необходимых документов.