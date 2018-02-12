В 2017 году в Набережных Челнах при помощи видеокамер раскрыли 157 преступлений

(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах установят 48 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город», сообщили на брифинге в Управлении МВД России по Набережным Челнам.

В прошлом году при помощи видеонаблюдения было раскрыто 157 преступлений. В январе этого года уже девять. Причем самых разных — от поджогов машин до убийства.

«Общался с одним из представителей криминальной профессии, так называемым "сканеристом". Это те, кто занимается открытием сканеров. Они обычно гастролируют по всей России в поисках добычи. Так вот, по его словам, в наш город уже не особо хотят ехать из-за того, что у нас есть такие системы видеонаблюдения», – сообщил заместитель начальника полиции Сергей Байдин.

По словам заместителя начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Руслана Ибрагимова, в Челнах установлено 2 514 видеокамер, в том числе в школах и детских садах, подземных переходах, дворах жилых домов, что позволяет мониторить ситуацию на довольно-таки обширном городском пространстве. Половина из видеокамер подключена к системе «Безопасный город».

Информационное сотрудничество правоохранительных органов и администрации города продолжается. Так, полиция сообщила исполкому о 17 местах концентрации правонарушений в городе. С учетом этих криминальных точек в исполкоме было принято решение в ближайшее время установить в зонах риска еще 48 видеокамер.

К 2021 году планируется полный охват видеокамерами территории Челнов. Прежде всего в зону видимости видеокамер должны попасть детские площадки, парковки, подземные переходы, придомовая территория и места массового скопления людей. Сегодня в зоне действий видеокамер находится треть жилого фонда и общественных пространств.