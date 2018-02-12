Музей ИЗО Татарстана приглашает казанцев на лекцию о современном искусстве

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В главном здании Государственного музея изобразительных искусств РТ 15 февраля пройдет открытая лекция Александры Даниловой «Концептуализм и концептуальное искусство».
Семинар станет шестым по счету лекторием об искусстве XIX – XXI веков, организованным Московский музеем современного искусства и Галереей современного искусства в Казани, отмечает пресс-служба ГМИИ РТ.
«После триумфа поп-арта наступили "холодные 70-е". Искусство новой эпохи отказалось от претензий на тотальное переустройство мира, углубившись в самоанализ. Появившийся в конце 1960-х годов концептуализм стал теоретическим пиком всего искусства XX столетия, провозгласившим начало эры образованного искусства. Теперь от зрителя потребовались не только глубокие знания по истории искусства, философии, культурологии, но и определенное настроение ума, готового к анализу», – анонсирует мероприятие лектор.