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Культура

Музей ИЗО Татарстана приглашает казанцев на лекцию о современном искусстве

12 февраля 2018, 22:31

Темой шестого открытого лектория об искусстве XIX – XXI веков стали концептуализм и концептуальное искусство.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В главном здании Государственного музея изобразительных искусств РТ 15 февраля пройдет открытая лекция Александры Даниловой «Концептуализм и концептуальное искусство».

Семинар станет шестым по счету лекторием об искусстве XIX – XXI веков, организованным Московский музеем современного искусства и Галереей современного искусства в Казани, отмечает пресс-служба ГМИИ РТ.

«После триумфа поп-арта наступили "холодные 70-е". Искусство новой эпохи отказалось от претензий на тотальное переустройство мира, углубившись в самоанализ. Появившийся в конце 1960-х годов концептуализм стал теоретическим пиком всего искусства XX столетия, провозгласившим начало эры образованного искусства. Теперь от зрителя потребовались не только глубокие знания по истории искусства, философии, культурологии, но и определенное настроение ума, готового к анализу», – анонсирует мероприятие лектор.


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