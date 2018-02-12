Фото: В Буинском районе Татарстана слепили мечеть из снега

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Аксакалы деревни Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана слепили из снега мечеть, пишет местная газета «Байрак».





Мастерами выступили местные пенсионеры под руководством имама сельской мечети Кадима Мубаракшина. Он рассказал, что мухтасибат района объявил конкурс «Макет моей мечети», и пожилые люди с удовольствием поддержали идею.





В первый день с помощью трактора творцы сгребли в кучу снег напротив мечети. Затем слепили из снега храм и покрасили. Как признаются участники конкурса, им нравится заниматься творчеством. В изготовлении макета они поучаствовали с большой охотой.





С помощью своего макета мечети команда надеется занять первое место.