Глава МИД Нидерландов признался, что соврал о своей встрече с Путиным в 2006 году

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что соврал о своем присутствии на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в 2006 году. Речь идет о временах, когда Зейлстра работал в нефтегазовой компании Shell. Министр тогда заявлял, что на встрече Путина c представителями международного бизнеса слышал его слова о «Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Я счел, что это важная геополитическая история, которая может иметь потенциально серьезные последствия. Я "включил себя" в эту историю, чтобы быть уверенным в том, что раскрытая информация не будет связана с тем человеком, который действительно был там. Потому что это могло иметь последствия для него и его компании», – пояснил Зейлстра в интервью газете De Volkskrant.

Министр подчеркнул, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова человека, присутствовавшего там, не являются ложью.