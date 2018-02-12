Депутаты Госсовета РТ почтили память жертв авиакатастрофы в Подмосковье минутой молчания

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Заседание Комитета Государственного Совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению сегодня началось с минуты молчания. Депутаты республиканского парламента почтили память жертв авиакатастрофы в Подмосковье.
Глава парламентского комитета Альберт Хабибуллин констатировал, что вчера произошла страшная трагедия.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самолет Ан-148, следовавший рейсом Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля сразу после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров была и жительница Казани.