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Депутаты Госсовета РТ почтили память жертв авиакатастрофы в Подмосковье минутой молчания

12 февраля 2018, 16:26

Глава Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин отметил, что произошла страшная трагедия.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Заседание Комитета Государственного Совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению сегодня началось с минуты молчания. Депутаты республиканского парламента почтили память жертв авиакатастрофы в Подмосковье.

Глава парламентского комитета Альберт Хабибуллин констатировал, что вчера произошла страшная трагедия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самолет Ан-148, следовавший рейсом Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля сразу после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров была и жительница Казани.


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